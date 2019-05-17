ABD Türkiye'yi GTS'den çıkardı, çelik ithalatı vergisini indirdi

İstanbul, 17 Mayıs (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'den yapılan çelik ithalatına uygulanan yüzde 50 gümrük vergisini yüzde 25'e indirildiğini, bunun yanında Türkiye'nin ekonomik kalkınma düzeyine bağlı olarak "GTS programına katılımının son erdirildiğini" açıkladı.

Trump açıklamasında, gümrük vergisindeki bu düzeyin uygun bir süre uygulanması durumunda, yerli çelik sanayinin finansal kapasitesinin uzun süre gelişmesini sağlayacağının altını çizdi.

Trump, Türkiye'nin GTS programından çıkarılmasının da, Türkiye'nin ekonomik kalkınma düzeyine bağlı olarak GTS programına katılmaya uygunluğunu sonlandırmanın makul olduğunu vurguladı. ABD'nin Türkiye ile ilgili kararları bugünden itibaren geçerli olacak.

