FİNANS

ABD ve Çin müzakereleri devam ediyor, Asya piyasaları yükselişte

FİNANS HABERLERİ  | 20.09.2019 12:21 | Son Güncelleme

Robert Badendieck / İstanbul, 20 Eylül (DHA)

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