FİNANS

ABD ve Çin yetkilileri Xi-Trump zirvesi öncesi görüşecek

FİNANS HABERLERİ  | 20.06.2019 08:28 | Son Güncelleme

ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer ve Hazine Bakanı Steven Mnuchin, G20 zirvesinde yapılacak ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping görüşmesi öncesinde, Çin Başbakan Yardımcısı Liu He ile görüşecekler.

İstanbul, 20 Haziran (DHA) - ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer ve Hazine Bakanı Steven Mnuchin, G20 zirvesinde yapılacak ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping görüşmesi öncesinde, Çin Başbakan Yardımcısı Liu He ile görüşecekler.
Temsilciler Meclisi Yollar ve Kaynaklar Komitesi'nde konuşan Lighthizer, önümüzdeki iki gün içinde Liu He ile telefonda görüşeceğini ve görüşmenin Osaka'da Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in katılımı ile yüz yüze devam edeceğini söyledi.
China Daily gazetesinde yer alan editör değerlendirmesinde ise, her iki tarafında ciddi diyalog havasında oldukları, ancak tek bir toplantının her şeyi çözmesinin muhtemel olmadığı vurgulandı.
Komünist Parti'nin yayın organı Halkın Günlüğü gazetesinde de, "Müzakerelerden iyi bir sonuç alınması için, Çin'in direnmesi ve korkmaması gerekli. Taraflar arasında er ya da geç bir anlaşmaya varılacak.
Ancak Çin sabırsız veya korkudan geri adım atar olmamalı" değerlendirmesi yapıldı.

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