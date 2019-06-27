FİNANS

ABD ve Çin'den Zirve öncesi ticari anlaşmazlıkta "ateşkes"

FİNANS HABERLERİ  | 27.06.2019 09:08 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in, Japonya'daki G20 Zirvesi'nde yapacakları görüşme öncesinde, iki ülke "geçici bir ateşkes" konusunda anlaştı.

İstanbul, 27 Haziran (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in, Japonya'daki G20 Zirvesi'nde yapacakları görüşme öncesinde, iki ülke "geçici bir ateşkes" konusunda anlaştı.
South China Morning Post gazetesinin haberine göre iki ülke, ticari anlaşmazlıkların çözümü için Trump ile Xi'nin Cumartesi sabahı G20 zirvesinde yapacakları görüşme öncesinde, anlaşmazlığa neden olan konularda adım atmayacak.
Gazetenin "konuya yakın kaynaklara" dayandırdığı habere göre, ABD'nin 300 milyar dolar tutarında daha Çin malına tarife uygulamasının önüne geçecek olan ateşkesin ayrıntıları, her iki tarafın ayrı ayrı yapacakları basın açıklamaları ile duyurulacak, ortak bir açıklama yapılmayacak.

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