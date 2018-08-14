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ABD yaptırımları karşısında AP’den Türkiye’ye destek geldi

FİNANS HABERLERİ  | 14.08.2018 16:21 | Son Güncelleme

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Türkiye Forumu'ndan ABD yaptırımları karşısında Türkiye'ye destek mesajı geldi.

İstanbul, 14 Ağustos (DHA) - Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Türkiye Forumu'ndan ABD yaptırımları karşısında Türkiye'ye destek mesajı geldi.
ABD'nin Türkiye'den alüminyum ve çelik ithalatına uygulanan vergileri iki kat artırmasının gayrı meşru ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına aykırı olduğunu belirtilen bildiride Türk lirasındaki keskin değer kaybının esasen tüketicileri olumsuz etkilediği ve yaşam standardını aşağıya çektiği vurgulandı.
"AB'nin en büyük ticaret ortaklarından biri olarak, müreffeh, istikrarlı ve demokratik bir Türkiye bizim de yararımızadır" denilen mesajda NATO müttefikleri olarak ABD ve Türkiye'nin yapıcı diplomasi ile sorunlarını çözüme kavuşturmaları teşvik edildi.
İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, AP içindeki bir grubun ABD ile olan krizde açıkça Türkiye'den yana tavır alması son derece değerli olduğunu belirtti ve şöyle devam etti;
"Avrupa Parlamentosu'nda eşbaşkanlığını İsmail Ertuğ ve Anna Maria Bildt'in yaptığı Türkiye Forumu bugün önemli bir bildiri yayınladı.
“Bildiri ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarını eleştiriyor ve istikrarsızlığın kimsenin yararına olmayacağı hatırlatmasını yapıyor.
“ABD'nin çatışmacı bir yaklaşım benimsediği, gümrük vergilerini bir silah olarak kullandığı dünyada, Çin'e karşı bir hegemonya mücadelesinin verildiğini görüyoruz.
“Küresel dengelerin değiştiği bir belirsizlik dönemi içinde olmamız, AB ve Türkiye'nin yeniden yakınlaşmasını zorunlu hale getiriyor.
“AP'deki dostlarımız da bunu görmüşler ve Türkiye'ye desteklerini açık bir şekilde ifade etmişler.
“Diğer AB yetkililerini de Türkiye ile ilişkilerin canlandırılması yönünde harekete geçmeye davet ediyoruz.”

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