FİNANS

"ABD yaradılış felsefesine aykırı konumlanma içine girdi"

FİNANS HABERLERİ  | 08.09.2018 15:33 | Son Güncelleme

Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin: - "Trump'la beraber ABD, kendi yaradılış felsefesine aykırı bir konumlanma içine girdi"

KAYSERİ (AA) - Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği (VERİMDER) İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin, ABD'nin kendi yaradılış felsefesine aykırı bir konumlanma içerisine girdiğini söyledi.

Kayseri Sanayi Odasında (KAYSO) düzenlenen "KAYSO Ekonomi Buluşmaları" programında konuşan Prof. Dr. Alkin, 1871 yılından beri ABD'nin dünyanın en büyük milli gelirine sahip ülkesi olduğunu belirtti.

ABD'nin bunu göçmenler sayesinde başardığına dikkati çeken Alkin, "Tesla olmasa fabrikalar çalışmazdı, bu kişi bir Sırp. Edison göçmen. Amerika'nın müzik piyasasını ayağa kaldıran da bir Türk, Arif Mardin. Trump'la beraber ABD, kendi yaradılış felsefesine aykırı bir konumlanma içine girdi. Serbest ticaret, hür fikir Amerika'nın esası. (Trump) Tam tersi, duvarlar koyma, ticareti yasaklama, iş adamlarının üstüne gitme gibi Amerika'nın kuruluş felsefesinde olmayan işlerin üzerine gitti. Kendisinin temsil ettiği Cumhuriyetçi Parti bile bundan rahatsız." diye konuştu.

Alkin, ABD'de New York Times gazetesinde çıkan "Trump Yönetimi İçindeki Direnişin Bir Parçasıyım" başlıklı imzasız makaleye de değinerek, şöyle devam etti:

"New York Times'ta 3 gün önce bir makale yayımlandı. Makalenin imza sahibi yok. Diyor ki, 'Ben bu adamın her gün yanlış iş yapmasına engel olanlardanım. Adamın doğru yaptığı işler de var fakat etrafında bir oligarşi var, buna sürekli yanlış iş yaptırmaya çalışıyor. Biz de ikna etmek istiyoruz ama bu direnişi muhalefet yaparak değil, adamı ikna ederek yapmaya çalışıyoruz fakat buramıza kadar geldi.' Trump'la beraber tuhaf bir yola doğru girdik. Biz bu yola girerken enteresandır, ulusal paralarla ilgili soru işaretleri doğdu ki kripto paralar, elektronik paralar ortaya çıkmaya başladı. Yani merkez bankasının hegemonyasında devam eden para basma, para arzı gibi güçlerin artık onlardan hariç kurumların eline geçtiği bir dönemin de içindeyiz. Amerikan doları kendini imha edecek çünkü dünyadaki tüm paralar kendini imha edecek biz başka bir düzene geçeceğiz."

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Anahtar Kelimeler:
abd KAYSO Prof. Dr. Emre Alkin

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