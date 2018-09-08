"ABD yaradılış felsefesine aykırı konumlanma içine girdi"

KAYSERİ (AA) - Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği (VERİMDER) İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin, ABD'nin kendi yaradılış felsefesine aykırı bir konumlanma içerisine girdiğini söyledi.

Kayseri Sanayi Odasında (KAYSO) düzenlenen "KAYSO Ekonomi Buluşmaları" programında konuşan Prof. Dr. Alkin, 1871 yılından beri ABD'nin dünyanın en büyük milli gelirine sahip ülkesi olduğunu belirtti.

ABD'nin bunu göçmenler sayesinde başardığına dikkati çeken Alkin, "Tesla olmasa fabrikalar çalışmazdı, bu kişi bir Sırp. Edison göçmen. Amerika'nın müzik piyasasını ayağa kaldıran da bir Türk, Arif Mardin. Trump'la beraber ABD, kendi yaradılış felsefesine aykırı bir konumlanma içine girdi. Serbest ticaret, hür fikir Amerika'nın esası. (Trump) Tam tersi, duvarlar koyma, ticareti yasaklama, iş adamlarının üstüne gitme gibi Amerika'nın kuruluş felsefesinde olmayan işlerin üzerine gitti. Kendisinin temsil ettiği Cumhuriyetçi Parti bile bundan rahatsız." diye konuştu.

Alkin, ABD'de New York Times gazetesinde çıkan "Trump Yönetimi İçindeki Direnişin Bir Parçasıyım" başlıklı imzasız makaleye de değinerek, şöyle devam etti: