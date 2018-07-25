FİNANS

ABD'de 1. el konut satışları haziranda sert düştü

FİNANS HABERLERİ  | 25.07.2018 17:27 | Son Güncelleme

ABD Ticaret Bakanlığı raporuna göre, ülkede birinci el konut satışları, haziranda önceki aya kıyasla yüzde 5,3 azalarak 631 bin oldu

WASHINGTON (AA) - ABD’de yeni konut satışları, haziranda yüzde 5,3 azalarak konut sektöründe ivme kaybı yaşandığına işaret etti.

ABD Ticaret Bakanlığı raporuna göre, ülkede birinci el konut satışları, haziranda önceki aya kıyasla yüzde 5,3 azalarak 631 bin oldu.

Bu yılki ikinci düşüşünü kaydeden veriye ilişkin beklenti yüzde 3,1 düşüş yönündeydi. Konut satışları, yılın ilk düşüşünü nisan ayında göstermişti. Bu arada, mayıs ayına ilişkin satış rakamı, 689 binden 666 bine revize edildi.

Rapor, ayrıca ABD'de yeni konut satışlarına ilişkin medyan fiyatın haziranda önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,2 azalarak 312 bin 100 dolara gerilediğini ortaya koydu.

Yeni konut satışlarının, haziranda düşen fiyatlara rağmen sert gerilemesi, ülkede yükselen faiz oranlarının konut talebini olumsuz etkilediği şeklinde değerlendirildi.

Ülkede pazartesi açıklanan haziran ayı ikinci el konut satışları da yüzde 0,6 düşüşle konut sektörünün ivme kaybettiğine ilişkin görüşleri desteklemişti.

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ABD 1. el konut satışları

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