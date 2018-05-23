FİNANS

ABD'de 1.el konut satışları nisanda geriledi

FİNANS HABERLERİ  | 23.05.2018 17:38 | Son Güncelleme

ABD Ticaret Bakanlığı raporuna göre, ülkede birinci el konut satışları, nisanda önceki aya kıyasla yüzde 1,5 azalarak 662 bin oldu - Son 4 ayın ilk düşüşünü kaydeden satışların yüzde 2,1 gerilemesi bekleniyordu

WASHINGTON (AA) - ABD’de yeni konut satışları, nisanda yüzde 1,5 gerileyerek 2018’in ilk düşüşünü kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı raporuna göre, ülkede birinci el konut satışları, nisanda önceki aya kıyasla yüzde 1,5 azalarak 662 bin oldu. Son 4 ayın ilk düşüşünü kaydeden satışların yüzde 2,1 gerilemesi bekleniyordu.

Raporda, yeni konut satışlarının önceki yılın aynı dönenime kıyasla yüzde 11,6 yükseldiği de kaydedildi.

Bu arada, mart ayına ilişkin satış rakamı, 694 binden 672 bine revize edildi. Bu revizyon birinci el konut satışlarının martta aylık yüzde 5,3 yerine yüzde 2 yükseldiğine işaret etti.

Rapor, ayrıca ABD'de yeni konut satışlarına ilişkin medyan fiyatın nisanda önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,4 artarak 312 bin 400 dolara yükseldiğini ortaya koydu.

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Anahtar Kelimeler:
ABD birinci el konut satışları

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