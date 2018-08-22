FİNANS

ABD'de 2. el konut satışları düşüşü sürdürdü

FİNANS HABERLERİ  | 22.08.2018 17:32 | Son Güncelleme

Ülkede ikinci el konut satışları temmuzda bir önceki aya göre yüzde 0,7 azalarak 5 milyon 340 bin oldu - Üst üste dördüncü düşüşünü kaydeden satışlara ilişkin beklenti 5 milyon 440 bin düzeyindeydi

ABD’de ikinci el konut satışları, temmuzda aylık yüzde 0,7 azalarak düşüşünü dördüncü aya taşıdı.

National Association of Realtors'ın (NAR) raporuna göre, ülkede ikinci el konut satışları temmuzda bir önceki aya göre yüzde 0,7 azalarak 5 milyon 340 bin oldu. Üst üste dördüncü düşüşünü kaydeden satışlara ilişkin beklenti 5 milyon 440 bin düzeyindeydi.

ABD'de ikinci el konut satışları haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,6 düşerek 5 milyon 380 bin olmuştu.

NAR’ın raporunda, ayrıca, medyan ikinci el konut fiyatlarının temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,5 artarak 269 bin 600 dolara çıktığı kaydedildi.

Analistler, ülkede konut satışlarını sınırlayan en önemli faktörlerin arz eksikliği ile buna bağlı fiyat artışı olduğuna işaret ediyor.

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ABD’de ikinci el konut satışları

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