FİNANS

ABD'de 2. el konut satışları nisanda geriledi

FİNANS HABERLERİ  | 24.05.2018 18:42 | Son Güncelleme

Ülkede ikinci el konut satışları nisanda bir önceki aya göre yüzde 2,5 azalarak 5 milyon 460 bin oldu - Son 3 ayın ilk düşüşünü kaydeden satışlara ilişkin beklenti 5 milyon 550 bin düzeyindeydi

WASHINGTON (AA) - ABD’de ikinci el konut satışları, nisanda aylık yüzde 2,5 düşerek beklenenden fazla geriledi.

National Association of Realtors'ın (NAR) raporuna göre, ülkede ikinci el konut satışları nisanda bir önceki aya göre yüzde 2,5 azalarak 5 milyon 460 bin oldu. Son 3 ayın ilk düşüşünü kaydeden satışlara ilişkin beklenti 5 milyon 550 bin düzeyindeydi.

Bu arada, NAR’ın raporunda, medyan ikinci el konut fiyatlarının nisanda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3 artarak 257 bin 900 dolara çıktığı kaydedildi. ABD'de ikinci el konut fiyatları böylece yıllık bazdaki yükselişini 74'üncü aya taşımış oldu.

Analistler, ülkede konut satışlarını sınırlayan en önemli faktörlerin arz eksikliği ile buna bağlı fiyat artışı olduğuna işaret ediyor.

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ABD 2.el konut satışları

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