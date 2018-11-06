ABD'de açık iş sayısı 18 yılın zirvesinden geriledi

WASHINGTON (AA) - ABD'de JOLTS Açık İş Sayısı, eylülde 7 milyona gerileyerek beklentinin altında kaldı.
ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, JOLTS Açık İş Sayısı, eylülde önceki aya kıyasla 284 bin azalarak 7 milyon oldu. Son 18 yılın zirvesinden gerileyen veriye ilişkin piyasa beklentisi 7 milyon 125 bin seviyesindeydi.
Bu arada, ağustos ayına ait JOLTS Açık İş Sayısı, 7 milyon 136 binden 7 milyon 293 bine revize edildi.
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