ABD'de açık iş sayısı 18 yılın zirvesinden geriledi

WASHINGTON (AA) - ABD'de JOLTS Açık İş Sayısı, eylülde 7 milyona gerileyerek beklentinin altında kaldı.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, JOLTS Açık İş Sayısı, eylülde önceki aya kıyasla 284 bin azalarak 7 milyon oldu. Son 18 yılın zirvesinden gerileyen veriye ilişkin piyasa beklentisi 7 milyon 125 bin seviyesindeydi.

Bu arada, ağustos ayına ait JOLTS Açık İş Sayısı, 7 milyon 136 binden 7 milyon 293 bine revize edildi.

