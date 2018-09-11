ABD'de açık iş sayısı rekor kırdı

WASHINGTON (AA) - ABD'de JOLTS Açık İş Sayısı, temmuzda 6 milyon 939 bine yükselerek son 18 yılın rekorunu kırdı.
ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, JOLTS Açık İş Sayısı, temmuzda önceki aya kıyasla 117 bin artarak 6 milyon 939 bin oldu. Ölçülmeye başlandığı 2000'den bu yana en yüksek seviyesini kaydeden veriye ilişkin piyasa beklentisi 6 milyon 675 bin seviyesindeydi.
Bu arada, haziran ayına ait JOLTS Açık İş Sayısı, 6 milyon 662 binden 6 milyon 822 bine revize edildi.
Veriler, ayrıca, ülkede temmuz ayında işe alınan kişi sayısının 5 milyon 679 bine yükseldiğini ortaya koydu.
Veriler, temmuzda "iş bırakma oranının" yüzde 2,4'e çıktığını da gösterdi. Bu oran, 3,6 milyon kişinin işlerinden gönüllü ayrıldığını ortaya koydu. Söz konusu rakamın yüksek seyretmesi, ABD'lilerin, iş gücü piyasasındaki güçlenmeye paralel daha iyi pozisyonlara geçmek için mevcut işlerinden ayrıldığı şeklinde değerlendiriliyor.
Analistler, temmuzda açık iş sayısının rekor kırmasının ülkedeki emek talebinin yüksek kalacağına ve istihdam artışının hızını koruyacağına işaret ettiğini belirtiyor.
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