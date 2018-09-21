ABD'de bileşik PMI 17 ayın en düşük seviyesinde

WASHINGTON (AA) - ABD'de bileşik PMI, eylülde hizmet sektöründeki zayıflama nedeniyle 53,4’e gerileyerek son 17 ayın en düşük seviyesini kaydetti.
Uluslararası finans kuruluşu IHS Markit, ABD ekonomisine ilişkin eylül ayı öncü PMI rakamlarını açıkladı.
Buna göre, imalat sanayi PMI, eylülde önceki aya kıyasla 1,1 puan artarak 55,6'ya çıktı. Son 4 ayın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçen endekse ilişkin beklenti 55 seviyesindeydi.
Aynı dönemde, ABD hizmet sektörü PMI ise önceki aya göre 1,9 puan gerileyerek 52,9 oldu. Son 1,5 yılın en kötü performansını kaydeden endeksin 55’e çıkması bekleniyordu.
Son olarak, imalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI, eylülde önceki aya kıyasla 1,3 puan azalarak 53,4 değerini aldı ve son 17 ayın en düşük seviyesini kaydetti.
PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektördeki "genişlemeye", 50'nin altında kalması ise "daralmaya" işaret ediyor.
Analistler, ABD hizmet sektörünün ticaret endişeleri ve kalifiye eleman eksikliği nedeniyle zayıfladığını belirtiyor.
Türkiye'de bir ilk! Mesafe kat edildikçe azalan taksimetre geliyor
Tavuk eti 9 ayda yüzde 200'ün üzerinde zamlandı
Hotiç ve Yeşil'in ardından Beta da konkordato istedi
Turizmde Türkiye çağrısı: Yüzde 300 artış bekleniyor
Dolar ne kadar? 21 Eylül dolar kuru yorumları
Dolar ne kadar? 20 Eylül 2018 dolar yorumları
Otomobilini satacaklar dolandırıcıların bu yöntemine dikkat
AB'den otomobil üreticilerine emisyon soruşturması
Türkiye ekonomisinin yapısal sorunları
Borsa haftaya düşüşle başladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum