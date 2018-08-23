ABD'de birinci el konut satışları temmuzda düştü

ABD’de yeni konut satışları temmuzda yüzde 1,7 azaldı.
ABD Ticaret Bakanlığı raporuna göre, ülkede birinci el konut satışları temmuzda önceki aya kıyasla yüzde 1,7 azalarak 627 bin oldu.
Bu yılki üçüncü düşüşünü kaydeden veriye ilişkin beklenti yüzde 2,2 düşüşle 643 bin olması yönündeydi.
Bu arada, haziran ayına ilişkin satış rakamı 631 binden 638 bine revize edildi.
Rapor ayrıca, ABD'de yeni konut satışlarına ilişkin medyan fiyatın temmuzda 328 bin 700 dolar olduğunu ortaya koydu.
Ülkede dün açıklanan temmuz ayı ikinci el konut satışları da yüzde 0,7 düşüşle konut sektörünün ivme kaybettiğine ilişkin görüşleri desteklemişti.
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