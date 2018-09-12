"ABD'de bütçe açığı 1 trilyon dolara ulaşabilir"

WASHINGTON (AA) - ABD'de federal hükümetin 2018 mali yılına ait kamu açığının 1 trilyon dolara ulaşması bekleniyor.
ABD Kongresi Bütçe Ofisinin (CBO) bütçe raporuna göre, ülkede federal hükümetin kamu açığı ağustos ayı itibarıyla 895 milyar dolara yükseldi.
Bir önceki mali yılın aynı dönemine kıyasla 221 milyar dolar (yüzde 33) artan bütçe açığı, ülke tarihinin en yüksek beşinci bütçe açığı olarak kayıtlara geçti.
ABD Kongresinin partiler üstü ekonomik araştırma kurumu CBO raporunda ayrıca federal hükümetin gelir ve giderleri arasındaki farkın, mali yıl sonu itibarıyla 1 trilyon dolara ulaşacağı öngörüsüne yer verildi.
Mali yılın 1 Ekim'de başlayıp bir sonraki sene 30 Eylül'de sona erdiği ABD'de federal hükümetin her yıl verilen bütçe açıkları nedeniyle 21,3 trilyon doların üzerinde borcu bulunuyor.
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