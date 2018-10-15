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ABD'de bütçe açığı son 6 yılın zirvesine çıktı

FİNANS HABERLERİ  | 15.10.2018 23:29 | Son Güncelleme

ABD federal hükümetinin bütçe açığı, 2018 mali yılında 779 milyar dolara çıkarak son 6 yılın en yüksek seviyesine ulaştı

WASHINGTON (AA) - ABD federal hükümetinin bütçe açığı, 2018 mali yılında 779 milyar dolara çıkarak son 6 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD Hazine Bakanlığının raporuna göre, federal hükümet 1 Ekim 2017'de başlayıp 30 Eylül 2018'de sona eren 2018 mali yılını 779 milyar dolar bütçe açığı vererek kapattı.

Rapordaki verilere göre, federal kurumların harcamaları 2018 mali yılında yaklaşık 4 trilyon 108 milyar dolara yükselirken, gelirler yaklaşık 3 trilyon 329 milyar dolarda kaldı.

Federal kamu gelirleri ve giderleri arasındaki farkın önceki mali yıla kıyasla yüzde 17 artması, tamamı ABD Başkanı Donald Trump yönetiminde geçen ilk mali yılda son 6 yılın en büyük bütçe açığının verilmesine yol açtı.

ABD'de federal bütçe açığı, 1 Ekim 2016-30 Eylül 2017 dönemini kapsayan 2017 mali yılında 666 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık görevini selefi Barack Obama'dan 20 Ocak 2017'de devralmıştı.

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ABD federal hükümet Bütçe açığı

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