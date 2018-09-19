FİNANS

ABD'de cari açık 3 yılın en düşük seviyesinde

FİNANS HABERLERİ  | 19.09.2018 16:41 | Son Güncelleme

ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, ülkenin cari işlemler açığı, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 17 daralarak 101,5 milyar dolar oldu - Son 3 yılın en düşük seviyesini kaydeden cari açığa ilişkin piyasa beklentisi 103,4 milyar dolar olarak belirlenmişti

WASHINGTON (AA) - ABD'de cari işlemler açığı, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 17 azalarak son 3 yılın en düşük seviyesine geriledi.

ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, ülkenin cari işlemler açığı, bu yılın nisan-haziran döneminde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 17 daralarak 101,5 milyar dolar oldu. Son 3 yılın en düşük seviyesini kaydeden cari açığa ilişkin piyasa beklentisi 103,4 milyar dolar olarak belirlenmişti.

Ülkenin cari açığının GSYH'ye oranı, beklentinin altında gelen veriyle birlikte yüzde 2’ye geriledi.

Bu arada, yılın ilk çeyreğine yönelik cari açık, 124,1 milyar dolardan 121,7 milyar dolara revize edildi. Söz konusu çeyrekte cari açığın GSYH’ye oranı yüzde 2,4 seviyesindeydi.

Analistler, ABD’nin cari açığın yılın ikinci çeyreğinde daralmasında, mal ticaretindeki açığın azalmasının yanı sıra hizmet ticaretindeki fazlanın artmasının etkili olduğuna işaret ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD cari açık

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