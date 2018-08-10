ABD'de çekirdek TÜFE 10 yılın zirvesine yükseldi

WASHINGTON (AA) - ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda beklenti paralelinde aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,9 arttı. Yıllık çekirdek enflasyon yüzde 2,4’e çıkarak son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD Çalışma Bakanlığı raporuna göre, TÜFE, temmuzda aylık bazda yüzde 0,2 artarak piyasa beklentisini karşıladı. Son 4 aydır yükseliş eğilimini sürdüren veri, yıllık bazda yüzde 2,9’da sabit kalarak son 6 yılın en yüksek seviyesini korudu.

Manşet enflasyon olarak da adlandırılan TÜFE'nin temmuzda yükselişini sürdürmesinde otomobil, medikal hizmetler, ulaşım, barınma ve gıda kalemlerindeki fiyat artışları etkili oldu.

Öte yandan, enerji kaleminin petrol, elektrik ve doğalgaz fiyatlarında izlenen düşüşle yüzde 0,5 gerilediği bildirildi.

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- Çekirdek enflasyon 10 yılın zirvesine çıktı

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE ise temmuzda aylık yüzde 0,2 artarak beklentiyi karşıladı. Yüzde 2,3 artması beklenen yıllık çekirdek enflasyon ise yüzde 2,4’e çıkarak son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

