ABD'de dayanıklı tüketim malı siparişleri arttı

WASHINGTON (AA) - ABD'de dayanıklı tüketim malı siparişleri, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 1 artarak beklentiyi karşılamadı.

ABD Ticaret Bakanlığı raporuna göre, dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, haziranda önceki aya kıyasla yüzde 1 artarak 251,9 milyar dolara yükseldi. Önceki 2 ayda gerileyen siparişlerin haziranda yüzde 3 artması bekleniyordu.

Siparişlerin haziranda yükselmesinde, ulaşım kalemindeki yüzde 2,2’lik artış etkili oldu. Ulaşım harici siparişler ise haziranda yüzde 0,4 artarak yüzde 0,5 seviyesindeki beklentinin hafif altında kaldı.

Bu arada, mayıs ayına ait dayanıklı tüketim malı siparişlerindeki düşüş yüzde 0,4'ten yüzde 0,3’e revize edildi. Söz konusu veri, nisan ayında da yüzde 1 gerilemişti.

Ömrü en az 3 yılı bulan ürünlerden oluşan dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, gelecekteki sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyor.

Analistler, siparişlerin haziranda beklenenden az artmasını değişken ticari uçak talebinin sınırlı kalmasına dayandırdı.

