FİNANS

ABD'de dayanıklı tüketim malı siparişleri azaldı

FİNANS HABERLERİ  | 24.08.2018 17:22 | Son Güncelleme

Dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, temmuzda önceki aya kıyasla yüzde 1,7 azalarak 246,9 milyar dolara geriledi - Siparişlerin temmuzda yüzde 0,5 azalması bekleniyordu

ABD'de dayanıklı tüketim malı siparişleri, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,7 azaldı.

ABD Ticaret Bakanlığı raporuna göre, dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, temmuzda önceki aya kıyasla yüzde 1,7 artarak 246,9 milyar dolara yükseldi. Siparişlerin temmuzda yüzde 0,5 azalması bekleniyordu.

Siparişlerin temmuzda azalmasında ulaşım kalemindeki yüzde 5,3’lük düşüş etkili oldu. Ulaşım harici siparişler ise temmuzda yüzde 0,2 arttı.

Bu arada, haziran ayına ait dayanıklı tüketim malı siparişlerindeki artış yüzde 1'den yüzde 0,7’ye revize edildi.

Ömrü en az 3 yılı bulan ürünlerden oluşan dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, gelecekteki sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyor.

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ABD'de dayanıklı tüketim malı siparişleri

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