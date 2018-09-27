ABD'de dayanıklı tüketim malı siparişleri beklentiyi aştı

NEW YORK (AA) - ABD'de dayanıklı tüketim malı siparişleri, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 4,5 yükseldi.

ABD Ticaret Bakanlığı raporuna göre, dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, ağustosta önceki aya kıyasla yüzde 4,5 artarak 259,6 milyar dolara yükseldi. Son aylarda istikrarsız bir seyir izleyen siparişlerin ağustosta yüzde 2,2 artması bekleniyordu.

Siparişlerin ağustosta beklentinin üstünde artmasında, ulaşım kaleminin ticari uçaklara yönelik talep artışıyla yüzde 13’lük yükselmesi etkili oldu. Değişken ulaşım kalemi haricindeki siparişlerin ise yüzde 0,1 arttığı bildirildi.

Bu arada, temmuz ayına ait dayanıklı tüketim malı siparişlerindeki artış yüzde 1,7'den yüzde 1,2’ye revize edildi.

Ömrü en az 3 yılı bulan ürünlerden oluşan dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, gelecekteki sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyor.

