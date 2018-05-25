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ABD'de dayanıklı tüketim malı siparişleri nisanda geriledi

FİNANS HABERLERİ  | 25.05.2018 17:01 | Son Güncelleme

ABD Ticaret Bakanlığı raporuna göre, dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, nisanda önceki aya kıyasla yüzde 1,7 düşüşle 248,5 milyar dolara indi - Ocak ayından beri ilk kez gerileyen siparişlere ilişkin beklenti yüzde 1,3 düşüş yönündeydi

WASHINGTON (AA) - ABD'de dayanıklı tüketim malı siparişleri, nisanda aylık yüzde 1,7 gerileyerek son 3 ayın ilk düşüşünü kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı raporuna göre, dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, nisanda önceki aya kıyasla yüzde 1,7 düşüşle 248,5 milyar dolara indi. Ocak ayından beri ilk kez gerileyen siparişlere ilişkin beklenti yüzde 1,3 düşüş yönündeydi.

Siparişlerin nisanda beklenenden fazla gerilemesinde ulaşım kalemindeki yüzde 6,1’lik düşüş etkili oldu. Ulaşım harici siparişler ise nisanda yüzde 0,9 artışla yüzde 0,5 seviyesindeki beklentinin üzerinde arttı.

Bu arada, mart ayına ait dayanıklı tüketim malı siparişlerindeki artış yüzde 2,6’dan yüzde 2,7’ye revize edildi.

Ömrü en az 3 yılı bulan ürünlerden oluşan dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, gelecekteki sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD'de dayanıklı tüketim malı siparişleri

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