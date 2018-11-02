ABD'de dış ticaret açığı 7 ayın en yüksek seviyesine çıktı

WASHINGTON (AA) - ABD'de dış ticaret açığı, eylülde aylık yüzde 1,3 artışla 54 milyar dolara çıkarak 7 ayın en yüksek seviyesini kaydetti.
ABD Ticaret Bakanlığı raporuna göre, dış ticaret açığı, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 1,3 genişleyerek 54 milyar dolar oldu. Şubat ayından beri en yüksek seviyesini kaydeden veriye ilişkin piyasa beklentisi 53,6 milyar dolar olarak belirlenmişti.
Dış ticaret açığının eylülde beklenenden fazla yükselmesine, ülkenin ithalatının yüzde 1,5 artışla 266,6 milyar dolara çıkması yol açtı. Aynı oranda artan ihracat ise ülkeye 212,6 milyar dolar getirdi.
Bu arada, ağustos ayına ait dış ticaret açığı, 53,2 milyar dolardan 53,3 milyar dolara revize edildi.
Türkiye'nin vergi rekortmenleri belli oldu
Sürücünün cebini en çok emniyet kemeri yaktı
Serada domates gibi balık yetiştiriliyor
Rabobank: Dolar/TL yıl sonuna kadar 5'e gerileyebilir
Bakanlık müjdeyi verdi! OSB'lerde kapsam genişiliyor
Volkswagen'e on binlerce kişi dava açtı
ÖTV indirimi ile birlikte hangi araç ne kadar olacak?
Dolar ne kadar? 1 Kasım dolar kuru yorumları
Kanada'dan Diyarbakır'a geldi! 4 kıtaya satıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum