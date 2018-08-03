ABD'de dış ticaret açığı yükseldi

WASHINGTON (AA) - ABD'de dış ticaret açığı, haziranda aylık yüzde 7 artarak 46,3 milyar dolara yükseldi.

ABD Ticaret Bakanlığı raporuna göre, dış ticaret açığı, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 7 genişleyerek 46,3 milyar dolar oldu. Veriye ilişkin piyasa beklentisi 46,5 milyar dolar olarak belirlenmişti.

Haziranda dış ticaret açığının artmasında, ülke ihracatının yüzde 0,6 azalarak 213,8 milyar dolara gerilemesi etkili oldu. Aynı dönemde, ithalat ise yüzde 0,6 artarak 260,2 milyar dolara yükseldi.

Bu arada, mayıs ayına ait dış ticaret açığı 43,1 milyar dolardan 43,2 milyar dolara revize edildi. Veri, söz konusu dönemde, Ekim 2016’dan bu yana en düşük seviyesini kaydetmişti.

Analistler, haziranda genişleyen ticaret açığının ikinci çeyrek büyümesinde aşağı yönlü revizyona yol açabileceğine işaret ediyor.

ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz sonunda açıkladığı öncü verilerle, ülke ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 4,1 genişleyerek 2014’ten bu yana en hızlı büyüme performansını yakaladığını açıklamıştı.

