FİNANS

ABD'de fabrika siparişleri 15 ayın en büyük düşüşünü kaydetti

FİNANS HABERLERİ  | 06.12.2018 18:38 | Son Güncelleme

Ülkede fabrika siparişleri, ekimde önceki aya kıyasla yüzde 2,1 gerileyerek 502,7 milyar dolar oldu - Temmuz 2017’den bu yana en büyük düşüşünü kaydeden siparişlerin yüzde 2,0 azalması bekleniyordu

WASHINGTON (AA) - ABD'de fabrika siparişleri, ekim ayında yüzde 2,1 gerileyerek son 15 ayın en büyük düşüşünü kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı raporuna göre, fabrika siparişleri, ekimde önceki aya kıyasla yüzde 2,1 gerileyerek 502,7 milyar dolar oldu. Temmuz 2017’den bu yana en büyük düşüşünü kaydeden siparişlerin yüzde 2,0 azalması bekleniyordu.

Beklenenden fazla gerileyen fabrika siparişlerinde, ulaşım kaleminin yüzde 12 daralarak son bir yılın en kötü performansını göstermesi belirleyici oldu. Ulaşım hariç fabrika siparişlerinin ise ekimde yüzde 0,3 yükseldiği belirtildi.

Aynı dönemde, dayanıklı tüketim mallarına yönelik talebin ise yüzde 4,3 gerilediği bildirildi.

Bu arada, eylül ayına ilişkin fabrika siparişlerindeki artış yüzde 0,7’den yüzde 0,2’ye revize edildi.

Fabrika siparişleri, ABD ekonomisinin yaklaşık yüzde 12'sini oluşturan sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutması açısından önem taşıyor.

Analistler, ekimde yaşanan gerileme ve önceki aya yapılan negatif revizyonun imalat sektöründe ivme kaybı yaşandığına işaret ettiğini ve bunun dördüncü çeyreğe ilişkin büyüme rakamlarını olumsuz etkileyeceğini belirtiyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD fabrika siparişleri

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