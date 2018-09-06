ABD'de fabrika siparişleri beklenenden fazla azaldı

WASHINGTON (AA) - ABD'de fabrika siparişleri, temmuzda yüzde 0,8 azalarak son 3 ayın ilk düşüşünü kaydetti.
ABD Ticaret Bakanlığı raporuna göre, fabrika siparişleri, temmuzda önceki aya kıyasla yüzde 0,8 gerileyerek 497,8 milyar dolar oldu. Son 3 ayın ilk düşüşünü kaydeden siparişlere ilişkin beklenti yüzde 0,6'lık düşüş yönündeydi.
Beklenenden fazla gerileyen fabrika siparişlerinde, ticari uçaklara yönelik talebin yüzde 35 azalması belirleyici oldu. Ulaşım hariç fabrika siparişlerinin ise ağustosta yüzde 0,2 yükseldiği belirtildi.
Bu arada, haziran ayına ilişkin fabrika siparişlerindeki artış yüzde 0,7’den yüzde 0,6’ya revize edildi.
Fabrika siparişleri, ABD ekonomisinin yaklaşık yüzde 12'sini oluşturan sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutması açısından önem taşıyor.
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