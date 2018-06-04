FİNANS

ABD'de fabrika siparişleri beklentiden kötü

FİNANS HABERLERİ  | 04.06.2018 18:16 | Son Güncelleme

ABD Ticaret Bakanlığı'nın raporuna göre, fabrika siparişleri, nisanda önceki aya kıyasla yüzde 0,8 azaldı - Son 3 ayın ilk düşüşünü kaydeden siparişlerine yönelik piyasa beklentisi yüzde 0,5 azalış yönündeydi

WASHINGTON (AA) - ABD'de fabrika siparişleri, nisanda yüzde 0,8 gerileyerek son 3 ayın ilk düşüşünü kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı'nın raporuna göre, fabrika siparişleri, nisanda önceki aya kıyasla yüzde 0,8 azalışla 494,4 milyar dolar oldu. Son 3 ayın ilk düşüşünü kaydeden siparişlerine yönelik piyasa beklentisi yüzde 0,5 azalış yönündeydi.

Beklenenden fazla gerileyen fabrika siparişlerinde ulaşım kalemine yönelik talebin yüzde 6 azalması etkili oldu. Öte yandan, ulaşım hariç fabrika siparişlerinin nisanda yüzde 0,4 arttığı bildirildi.

Bu arada, mart ayına ilişkin fabrika siparişlerindeki artış ise yüzde 1,6’dan yüzde 1,7’ye revize edildi.

Fabrika siparişleri, ABD ekonomisinin yaklaşık yüzde 12'sini oluşturan sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutması açısından önem taşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD fabrika siparişleri

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