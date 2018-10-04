FİNANS

ABD'de fabrika siparişleri yaklaşık 1 yılın en hızlı yükselişini kaydetti

FİNANS HABERLERİ  | 04.10.2018 17:42 | Son Güncelleme

Ülkede fabrika siparişleri, ağustosta önceki aya kıyasla yüzde 2,3 artarak 510,5 milyar dolar oldu - Eylül 2017’den bu yana en büyük artışı kaydeden siparişlerin yüzde 2,1 artması bekleniyordu

WASHINGTON (AA) - ABD'de fabrika siparişleri, ağustos ayında yüzde 2,3 artarak beklentiyi aştı ve yaklaşık 1 yılın en hızlı yükselişini kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı raporuna göre, fabrika siparişleri, ağustosta önceki aya kıyasla yüzde 2,3 yükselerek 510,5 milyar dolar oldu. Eylül 2017’den bu yana en büyük artışı kaydeden siparişlerin yüzde 2,1 artması bekleniyordu.

Beklenenden fazla yükselen fabrika siparişlerinde, ulaşım kaleminin ticari uçaklara yönelik talebin etkisiyle yüzde 13,1 genişlemesi belirleyici oldu. Ulaşım hariç fabrika siparişlerinin ise ağustosta yüzde 0,1 yükseldiği belirtildi.

Bu arada, temmuz ayına ilişkin fabrika siparişlerindeki düşüş yüzde 0,8’den yüzde 0,5’e revize edildi.

Fabrika siparişleri, ABD ekonomisinin yaklaşık yüzde 12'sini oluşturan sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutması açısından önem taşıyor.

Analistler, güçlü gelen ağustos verisi ile önceki aya yapılan pozitif revizyonun üçüncü çeyrek büyüme rakamlarına katkı sağlayacağını belirtiyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD fabrika siparişleri

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