ABD'de federal hükümet bir kez daha kısmen kapandı

WASHINGTON (AA) - ABD’de federal hükümet, Meksika sınırına örülen duvarın finansmanı nedeniyle yaşanan bütçe krizi sonucunda bu yıl üçüncü kez kısmen ve geçici olarak kapandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika duvarı için finansman içermeyen geçici bütçe tasarısını imzalamayacağı restiyle ortaya çıkan bütçe krizi, Demokratların geri adım atmaması sonrasında federal hükümetin kısmen kapanmasıyla sonuçlandı.

Kongre ve Beyaz Saray yeni bir bütçe üzerinde anlaşamadığı için ödeneksiz kalan federal kamu kuruluşları, faaliyetlerini 22 Aralık Cumartesi yerel saatle 00.01 itibarıyla durdurmak zorunda kaldı.

Yeni bir bütçe yürürlüğe girene kadar kapalı kalacak federal kurumlar için çalışan milyonlarca Amerikalı, bu süreçte ücret almadan çalışacak ya da zorunlu izne çıkarılacak.

Öte yandan, ABD Savunma, Sağlık, Çalışma ve Eğitim Bakanlıkları, 1 Ekim'de başlayan yeni mali yıl boyunca finansman sağlayacak 854 milyar dolarlık bütçe eylül ayında yasalaştığı için kapanmadan etkilenmeyecek.

- Yılın üçüncü kapanışı oldu