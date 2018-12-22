FİNANS

ABD'de federal hükümet bir kez daha kısmen kapandı

FİNANS HABERLERİ  | 22.12.2018 08:09 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika duvarı için finansman içermeyen geçici bütçe tasarısını imzalamayacağı restiyle ortaya çıkan bütçe krizi, Demokratların geri adım atmaması sonrasında federal hükümetin kısmen kapanmasıyla sonuçlandı

WASHINGTON (AA) - ABD’de federal hükümet, Meksika sınırına örülen duvarın finansmanı nedeniyle yaşanan bütçe krizi sonucunda bu yıl üçüncü kez kısmen ve geçici olarak kapandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika duvarı için finansman içermeyen geçici bütçe tasarısını imzalamayacağı restiyle ortaya çıkan bütçe krizi, Demokratların geri adım atmaması sonrasında federal hükümetin kısmen kapanmasıyla sonuçlandı.

Kongre ve Beyaz Saray yeni bir bütçe üzerinde anlaşamadığı için ödeneksiz kalan federal kamu kuruluşları, faaliyetlerini 22 Aralık Cumartesi yerel saatle 00.01 itibarıyla durdurmak zorunda kaldı.

Yeni bir bütçe yürürlüğe girene kadar kapalı kalacak federal kurumlar için çalışan milyonlarca Amerikalı, bu süreçte ücret almadan çalışacak ya da zorunlu izne çıkarılacak.

Öte yandan, ABD Savunma, Sağlık, Çalışma ve Eğitim Bakanlıkları, 1 Ekim'de başlayan yeni mali yıl boyunca finansman sağlayacak 854 milyar dolarlık bütçe eylül ayında yasalaştığı için kapanmadan etkilenmeyecek.

- Yılın üçüncü kapanışı oldu

Trump’ın en önemli seçim vaatlerinden Meksika duvarı için istediği 5 milyar dolarlık finansmanın bütçeye eklenmesi, Demokratlar tarafından desteklenmeyince kısmen kapanan federal hükümet, aynı duruma bu yılın başında iki kere daha düşmüştü.

Federal kurumlar benzer anlaşmazlıklardan ötürü yaşanan bütçe krizi nedeniyle Trump'ın Beyaz Saray'daki ilk yıl dönümü olan 20 Ocak'tan 23 Ocak’a kadar kapalı kalmıştı.

Aynı durum, 9 Şubat’ta yeniden yaşanmasına karşın sadece birkaç saat sürmüştü.

Ülkede federal hükümeti, sonuncusu da dahil olmak üzere toplamda 21 kez kısmen ve geçici olarak kapanmak zorunda kaldı.

Federal hükümetin "kapanması" ne anlama geliyor?

Amerikan kanunlarına göre, Kongre 1 Ekim'de başlayıp, 30 Eylül'de sona eren mali yıl için kalıcı bütçeyi onaylayamazsa geçici bütçelerle aranın kapatılması gerekiyor.

Geçici bütçenin de onaylanamadığı dönemlerde harcama yetkisini kaybeden federal kurumlar geçici olarak faaliyetlerini durduruyor.

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