ABD'de haftalık çelik üretimi yüzde 0.6 arttı

İstanbul, 5 Eylül (DHA) - Başta Çin ve Avrupa Birliği olmak üzere, dünyanın birçok yerinden yapılan çelik ithalatına yüzde 25'e kadar ek gümrük vergisi koyan ABD'nin ham çelik üretimi haftalık bazda yükseldi.

ABD Demir ve Çelik Enstitüsü (AISI) tarafından açıklanan verilere göre, ham çelik üretimi 1 Eylül ile sona eren haftada yüzde 0.6 artışla 1 milyon 870 bin tona yükseldi. AISI verilerine göre;

- Üretim geçen yılın aynı haftasına göre yüzde 6.3 arttı.

- Çelik üreticileri yüzde 79.8 kapasite ile çalıştılar.

- Yılbaşından bu yana üretim yüzde 4.0 artışla 62 milyon 997 bin ton olarak gerçekleşti.

- Yılbaşından bu yana kapasite kullanımı yüzde 77.3 oldu.

