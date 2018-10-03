ABD'de imalat dışı ISM 10 yılın zirvesine çıktı

WASHINGTON (AA) - ABD'de imalat dışı ISM endeksi, eylül ayında 61,6’ya çıkarak 2008’den bu yana en yüksek seviyesini kaydetti.

ABD Tedarik Yönetim Enstitüsü'nün (ISM) raporuna göre, imalat dışı ISM endeksi, eylülde önceki aya kıyasla 3,1 puan artarak 61,6 oldu. 2008 yılında ölçülmeye başladığından beri en yüksek seviyesini gören endekse ilişkin piyasa beklentisi 58 olarak belirlenmişti.

Beklentiyi aşarak son 10 yılın zirvesine çıkan ISM endeksi için yapılan anketler, tüm imalat dışı sektörlerin eylülde genişleme kaydettiğini ortaya koydu.

Raporda, Amerikan ekonomisinin yaklaşık yüzde 90’ını oluşturan imalat harici sektörlerin üst üste 104 aydır büyümeyi sürdürdüğü de vurgulandı.

Analistler, imalat dışı ISM endeksini, ülke ekonomisinde ivmelenmenin sürdüğü şeklinde değerlendirdi.

