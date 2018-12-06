ABD'de imalat dışı ISM 13 yılın en iyi ikinci performansını kaydetti

WASHINGTON (AA) - ABD'de imalat dışı ISM endeksi, kasım ayında 60,7’e çıkarak son 13 yılın en yüksek ikinci seviyesini kaydetti.

ABD Tedarik Yönetim Enstitüsü'nün (ISM) raporuna göre, imalat dışı ISM endeksi, kasımda önceki aya kıyasla 0,4 puan artarak 60,7 oldu. İmalat harici sektörlerin kasımda önceki aya kıyasla biraz daha hızlı genişlediğine işaret eden veriye yönelik beklenti 59 seviyesindeydi.

Ayrıca, son 13 yılın en iyi ikinci seviyesi olarak kayıtlara geçen imalat dışı ISM endeksi için yapılan anketler, ülkedeki imalat dışı 18 sektörden 17’sinin kasımda büyümeye devam ettiğini ortaya koydu. Aynı dönemde, daralma yaşayan tek sektör “Tarım,Ormancılık, Avlanma ve Balıkçılık” oldu.

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- Hizmet sektörü PMI da beklentinin üstünde

IHS Markit tarafından yine bugün açıklanan kasım ayı ABD hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), 54,7 değerini alarak beklentiyi geride bıraktı.

Ekimde 54,8 olarak ölçülen hizmet sektörü PMI’nın kasımda 54,4’e gerilemesi bekleniyordu.

ISM ve PMI verilerinin 50'nin üzerinde değer alması genişlemeyi, 50'nin altında değer alması ise daralmaya işaret ediyor.

