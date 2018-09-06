FİNANS

ABD'de imalat dışı ISM beklentiyi aştı

FİNANS HABERLERİ  | 06.09.2018 17:25 | Son Güncelleme

ABD'de imalat dışı ISM endeksi, ağustosta önceki aya kıyasla 2,8 puan artarak 58,5 oldu - Ülke ekonomisinin ağustosta ivmelendiğine işaret eden endekse ilişkin piyasa beklentisi 56,8 seviyesindeydi

WASHINGTON (AA) - ABD'de imalat dışı ISM endeksi, ağustos ayında 58,5’e yükselerek beklentiyi aştı.

ABD Tedarik Yönetim Enstitüsü'nün (ISM) raporuna göre, imalat dışı ISM endeksi, ağustosta önceki aya kıyasla 2,8 puan artarak 58,5 oldu. Ülke ekonomisinin ağustosta ivmelendiğine işaret eden endekse ilişkin piyasa beklentisi 56,8 olarak belirlenmişti.

Beklentinin üstünde açıklanan ISM endeksi için yapılan anketler, tarım ve hayvancılık haricindeki tüm imalat dışı sektörlerin ağustosta genişleme kaydettiğini ortaya koydu. Raporda, Amerikan ekonomisinin yaklaşık yüzde 90’ını oluşturan imalat harici sektörlerin üst üste 103 aydır büyümeyi sürdürdüğü de vurgulandı.

\

- Hizmet sektörü PMI da beklentinin altında

Öte yandan, ülkede bugün açıklanan ağustos ayı hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), 54,8’e gerileyerek beklentinin altında kaldı.

Temmuzda 55,2 değerini alan hizmet sektörü PMI endeksinin ağustosta aynı seviyede kalması bekleniyordu.

ISM ve PMI verilerinin 50'nin üzerinde değer alması sektörde genişlemeyi, altında değer alması ise daralmayı gösteriyor.

PARTNEROraya giden donup kalıyordu! Tüyler ürperten sır çözüldü!Oraya giden donup kalıyordu! Tüyler ürperten sır çözüldü!
80 bin liranın altında araba bulmak zor80 bin liranın altında araba bulmak zor
Türkmenistan, Tacikistan yüklerini 10 gündür sınırda bekletiyorTürkmenistan, Tacikistan yüklerini 10 gündür sınırda bekletiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD imalat dışı ISM endeksi

En Çok Okunan Haberler

Böyle genelev görülmedi! Tek erkek çalışanı var, penis boyu değişebiliyor!

Böyle genelev görülmedi! Tek erkek çalışanı var, penis boyu değişebiliyor!

Bakanlıktan 29 ürün için daha toplatma kararı!

Bakanlıktan 29 ürün için daha toplatma kararı!

Lüks otelde 'vale' skandalı! Lüks aracından oldu

Lüks otelde 'vale' skandalı! Lüks aracından oldu

KDV artıran mükellefe 'özel esaslar'dan çıkma imkanı

KDV artıran mükellefe 'özel esaslar'dan çıkma imkanı

Kamuda yeni dönem başlıyor! Lüks araca son

Kamuda yeni dönem başlıyor! Lüks araca son

Dikkat! İşsizlik maaşına yeni düzenleme geliyor

Dikkat! İşsizlik maaşına yeni düzenleme geliyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
80 bin liranın altında araba bulmak zor

80 bin liranın altında araba bulmak zor

Türkmenistan, Tacikistan yüklerini 10 gündür sınırda bekletiyor

Türkmenistan, Tacikistan yüklerini 10 gündür sınırda bekletiyor

AK Parti'li Öztürk: Fındık fiyatı 3-4 dolar olmalıdır

AK Parti'li Öztürk: Fındık fiyatı 3-4 dolar olmalıdır

BİSAM: Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 1,749 lira oldu

BİSAM: Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 1,749 lira oldu

ALO 174 Gıda Hattı'na 538 bin başvuru geldi

ALO 174 Gıda Hattı'na 538 bin başvuru geldi

Nesnelerin interneti "kişi başı üç cihazı" birbirine bağlayacak

Nesnelerin interneti "kişi başı üç cihazı" birbirine bağlayacak

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.