ABD'de imalat dışı ISM beklentiyi aştı

WASHINGTON (AA) - ABD'de imalat dışı ISM endeksi, ağustos ayında 58,5’e yükselerek beklentiyi aştı.

ABD Tedarik Yönetim Enstitüsü'nün (ISM) raporuna göre, imalat dışı ISM endeksi, ağustosta önceki aya kıyasla 2,8 puan artarak 58,5 oldu. Ülke ekonomisinin ağustosta ivmelendiğine işaret eden endekse ilişkin piyasa beklentisi 56,8 olarak belirlenmişti.

Beklentinin üstünde açıklanan ISM endeksi için yapılan anketler, tarım ve hayvancılık haricindeki tüm imalat dışı sektörlerin ağustosta genişleme kaydettiğini ortaya koydu. Raporda, Amerikan ekonomisinin yaklaşık yüzde 90’ını oluşturan imalat harici sektörlerin üst üste 103 aydır büyümeyi sürdürdüğü de vurgulandı.

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- Hizmet sektörü PMI da beklentinin altında

Öte yandan, ülkede bugün açıklanan ağustos ayı hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), 54,8’e gerileyerek beklentinin altında kaldı.

Temmuzda 55,2 değerini alan hizmet sektörü PMI endeksinin ağustosta aynı seviyede kalması bekleniyordu.

ISM ve PMI verilerinin 50'nin üzerinde değer alması sektörde genişlemeyi, altında değer alması ise daralmayı gösteriyor.

