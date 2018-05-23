ABD'de imalat sanayi PMI 44 ayın zirvesinde

WASHINGTON (AA) - ABD'de mayıs ayı öncü imalat sanayi PMI 56,6'ya çıkarak son 44 ayın en yüksek seviyesini kaydetti.

Uluslararası finans kuruluşu IHS Markit, mayıs ayına ilişkin öncü PMI rakamlarını açıkladı.

Buna göre, imalat sanayi PMI mayısta önceki aya kıyasla 0,1 puan artarak 56,6'ya çıktı. Son 44 ayın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçen endekse ilişkin beklenti 56,5 seviyesinde sabit kalacağı yönündeydi.

Mayısta hizmet sektörü PMI ise bir önceki aya göre 1,1 puan artarak 55,7'ye yükseldi. Son 3 ayın en yüksek seviyesini kaydeden veriye ilişkin beklenti 55 olarak belirlenmişti.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da mayısta önceki aya kıyasla 0,8 puan artışla 55,7'ye yükseldi. Şubattan bu yana en iyi performansını kaydeden bileşik PMI'ın mayısta 54,8 ile nisan değerini koruması bekleniyordu.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektördeki "genişlemeye", 50'nin altında kalması ise "daralmaya" işaret ediyor.

