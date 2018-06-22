ABD'de imalat sanayi PMI 7 ayın en düşüğünde

WASHINGTON (AA) - ABD'de imalat sanayi PMI, haziranda 54,6'ya gerileyerek son 7 ayın en düşük seviyesini kaydetti.

Uluslararası finans kuruluşu IHS Markit, haziran ayına ilişkin öncü PMI rakamlarını açıkladı.

Buna göre, imalat sanayi PMI, haziranda önceki aya kıyasla 0,6 puan azalarak 54,6'ya indi. Son 7 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçen endekse ilişkin beklenti 56,1 seviyesindeydi.

Haziranda hizmet sektörü PMI ise önceki aya göre 0,3 puan gerileyerek beklenti paralelinde 56,5 oldu.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI ise önceki aya kıyasla 0,6 puan azalarak 56 değerini aldı ve son 2 ayın en düşük seviyesini kaydetti.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektördeki "genişlemeye", 50'nin altında kalması ise "daralmaya" işaret ediyor.

