FİNANS

ABD'de imalat sanayi PMI 7 ayın en düşüğünde

FİNANS HABERLERİ  | 22.06.2018 17:40 | Son Güncelleme

Ülkede imalat sanayi, PMI haziranda önceki aya kıyasla 0,6 puan azalarak 54,6'ya indi - Son 7 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçen endekse ilişkin beklenti 56,1 seviyesindeydi

WASHINGTON (AA) - ABD'de imalat sanayi PMI, haziranda 54,6'ya gerileyerek son 7 ayın en düşük seviyesini kaydetti.

Uluslararası finans kuruluşu IHS Markit, haziran ayına ilişkin öncü PMI rakamlarını açıkladı.

Buna göre, imalat sanayi PMI, haziranda önceki aya kıyasla 0,6 puan azalarak 54,6'ya indi. Son 7 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçen endekse ilişkin beklenti 56,1 seviyesindeydi.

Haziranda hizmet sektörü PMI ise önceki aya göre 0,3 puan gerileyerek beklenti paralelinde 56,5 oldu.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI ise önceki aya kıyasla 0,6 puan azalarak 56 değerini aldı ve son 2 ayın en düşük seviyesini kaydetti.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektördeki "genişlemeye", 50'nin altında kalması ise "daralmaya" işaret ediyor.

PARTNERHali içler acısı! Zamanında paraya para demiyorduHali içler acısı! Zamanında paraya para demiyordu
Beş ayda toplam 5.7 milyar liralık senet protesto edildiBeş ayda toplam 5.7 milyar liralık senet protesto edildi
Seçim günü Eskihisar-Yalova feribot seferleri ücretsiz olacakSeçim günü Eskihisar-Yalova feribot seferleri ücretsiz olacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
PMI

En Çok Okunan Haberler

İşte Cumhurbaşkanı adaylarının Google performansı! Muharrem İnce zirvede

İşte Cumhurbaşkanı adaylarının Google performansı! Muharrem İnce zirvede

Son dakika! Erdoğan'dan İnce'ye ait olduğu öne sürülen ses kaydı ile ilgili flaş açıklama

Son dakika! Erdoğan'dan İnce'ye ait olduğu öne sürülen ses kaydı ile ilgili flaş açıklama

Hurda araç teşviğinde ÖTV indirim uygulaması başladı

Hurda araç teşviğinde ÖTV indirim uygulaması başladı

THY pilot alımı başvurusu nasıl yapılır? 25 bin TL maaşla 1000 kişi alınacak!

THY pilot alımı başvurusu nasıl yapılır? 25 bin TL maaşla 1000 kişi alınacak!

Ekonomi Bakanı'ndan önemli 'döviz kuru' açıklaması

Ekonomi Bakanı'ndan önemli 'döviz kuru' açıklaması

Türkiye Bankalar Birliği’nden güvenlik uyarısı

Türkiye Bankalar Birliği’nden güvenlik uyarısı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Diğer Haberler
Beş ayda toplam 5.7 milyar liralık senet protesto edildi

Beş ayda toplam 5.7 milyar liralık senet protesto edildi

Seçim günü Eskihisar-Yalova feribot seferleri ücretsiz olacak

Seçim günü Eskihisar-Yalova feribot seferleri ücretsiz olacak

Orkide, tarlada kilosu 50 TL'den satıldı

Orkide, tarlada kilosu 50 TL'den satıldı

'Adana'da ekim yapılmadı' patatesin fiyatı arttı

'Adana'da ekim yapılmadı' patatesin fiyatı arttı

Sahte altın tehlikesi

Sahte altın tehlikesi

MÜSİAD Başkanı Kaan: Meselemiz Türkiye olsun

MÜSİAD Başkanı Kaan: Meselemiz Türkiye olsun

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.