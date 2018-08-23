FİNANS

ABD'de imalat sanayi PMI beklentinin altında

FİNANS HABERLERİ  | 23.08.2018 17:54 | Son Güncelleme

Ülkede imalat sanayi PMI ağustosta önceki aya kıyasla 0,8 puan azalarak 54,5 puana geriledi - Endekse ilişkin beklenti 55,1 seviyesindeydi

ABD'de imalat sanayi PMI, ağustosta 54,5'e gerileyerek piyasa beklentisinin altında kaldı.

Uluslararası finans kuruluşu IHS Markit, ağustos ayına ilişkin öncü PMI rakamlarını açıkladı.

Buna göre, imalat sanayi PMI, ağustosta önceki aya kıyasla 0,8 puan azalarak 54,5 puana geriledi. Endekse ilişkin piyasa beklentisi 55,1 seviyesindeydi. Temmuz ayında imalat sanayi PMI 55,3 olmuştu.

Ağustosta hizmet sektörü PMI da önceki aya göre 0,8 puan gerileyerek 55,2 oldu. Endekse ilişkin piyasa beklentisi 55,9 seviyesindeydi. Temmuz ayında hizmet sektörü PMI 56,0 olmuştu.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI ise ağustosta önceki aya kıyasla 0,7 puan azalarak 55,0 değerini aldı. Bileşik PMI temmuzda 55,7 olmuştu.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektördeki "genişlemeye", 50'nin altında kalması ise "daralmaya" işaret ediyor.

PARTNERKim Kardashian'a benzemek isteyen trans gencin son hali inanılmaz!Kim Kardashian'a benzemek isteyen trans gencin son hali inanılmaz!
Kapıkule'de çift sıra 6 kilometrelik gurbetçi kuyruğuKapıkule'de çift sıra 6 kilometrelik gurbetçi kuyruğu
İzmir Enternasyonal'de ziyaretçileri, robot 'Dev Çekirge' karşılayacakİzmir Enternasyonal'de ziyaretçileri, robot 'Dev Çekirge' karşılayacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD'de hizmet sektörü PMI ABD'de imalat sanayi PMI

En Çok Okunan Haberler

Trump'a büyük şok! Yürürlüğe girdi

Trump'a büyük şok! Yürürlüğe girdi

Fenerbahçe FC Zürich'ten Michael Frey ile 4 yıllık anlaştı

Fenerbahçe FC Zürich'ten Michael Frey ile 4 yıllık anlaştı

Trump kendi ülkesini tehdit etti! 'Eğer azledilirsem...'

Trump kendi ülkesini tehdit etti! 'Eğer azledilirsem...'

Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor! AK Parti'de 'Abdullah Gül' tartışması!

Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor! AK Parti'de 'Abdullah Gül' tartışması!

Turizmcilerden 'İzin vermeyeceğiz' diyen Bakan'a yanıt!

Turizmcilerden 'İzin vermeyeceğiz' diyen Bakan'a yanıt!

Rus zenginlere kötü haber! Bir darbe de o ülkeden geldi

Rus zenginlere kötü haber! Bir darbe de o ülkeden geldi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kapıkule'de çift sıra 6 kilometrelik gurbetçi kuyruğu

Kapıkule'de çift sıra 6 kilometrelik gurbetçi kuyruğu

İzmir Enternasyonal'de ziyaretçileri, robot 'Dev Çekirge' karşılayacak

İzmir Enternasyonal'de ziyaretçileri, robot 'Dev Çekirge' karşılayacak

Hükümlüler hem meslek öğreniyor hem ekonomiye katkı sağlıyor

Hükümlüler hem meslek öğreniyor hem ekonomiye katkı sağlıyor

Lavanta balının kilosu 250 lira

Lavanta balının kilosu 250 lira

Ali Serim: Yapısal reformların tam zamanıdır

Ali Serim: Yapısal reformların tam zamanıdır

Pegasus yan gelirleri ile de uçtu

Pegasus yan gelirleri ile de uçtu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.