ABD'de imalat sanayi PMI beklentinin altında

ABD'de imalat sanayi PMI, ağustosta 54,5'e gerileyerek piyasa beklentisinin altında kaldı.

Uluslararası finans kuruluşu IHS Markit, ağustos ayına ilişkin öncü PMI rakamlarını açıkladı.

Buna göre, imalat sanayi PMI, ağustosta önceki aya kıyasla 0,8 puan azalarak 54,5 puana geriledi. Endekse ilişkin piyasa beklentisi 55,1 seviyesindeydi. Temmuz ayında imalat sanayi PMI 55,3 olmuştu.

Ağustosta hizmet sektörü PMI da önceki aya göre 0,8 puan gerileyerek 55,2 oldu. Endekse ilişkin piyasa beklentisi 55,9 seviyesindeydi. Temmuz ayında hizmet sektörü PMI 56,0 olmuştu.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI ise ağustosta önceki aya kıyasla 0,7 puan azalarak 55,0 değerini aldı. Bileşik PMI temmuzda 55,7 olmuştu.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektördeki "genişlemeye", 50'nin altında kalması ise "daralmaya" işaret ediyor.

