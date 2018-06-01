ABD'de imalat sanayi PMI beklentiyi karşılamadı

WASHINGTON (AA) - ABD'de imalat sanayi PMI mayısta 56,4’e gerileyerek beklentinin altında kaldı.

Uluslararası finans kuruluşu IHS Markit, mayıs ayına ilişkin nihai imalat sanayi endeksini açıkladı.

Buna göre, imalat sanayi PMI mayısta öncü okumaya kıyasla 0,1 puan azalarak 56,4'e indi. Son 44 ayın en yüksek seviyesinden gerileyen endekse ilişkin beklenti, 56,6’ya yükseleceği yönündeydi.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektördeki "genişlemeye", 50'nin altında kalması ise "daralmaya" işaret ediyor.

Bu arada, ABD Merkez Bankası'nın hafta ortasında açıkladığı Bej Kitap raporu, Amerikan ekonomisinin yaklaşık yüzde 12'sini oluşturan sanayi sektörünün bahar aylarında vites artırdığına işaret etmişti.

