ABD'de imalat sektörü PMI ekimde 5 ayın zirvesine çıktı

WASHINGTON (AA) - ABD'de imalat sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) ekimde 55,9’a yükselerek son 5 ayın enn yüksek seviyesini kaydetti.

Uluslararası finans kuruluşu IHS Markit, ABD hizmet sektörüne ilişkin ekim ayı öncü PMI rakamlarını açıkladı.

Buna göre, imalat sanayi PMI ekimde önceki aya kıyasla 0,3 puan artarak 55,9’a çıktı. Son 5 ayın en yüksek seviyesini kaydeden endekse ilişkin beklenti 55,3 olarak belirlenmişti.

Aynı dönemde, hizmet sektörü PMI yine önceki aya kıyasla 1,8 puan artarak 54,7 oldu. Söz konusu endekse yönelik beklenti 54 seviyesindeydi.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI ise ekimde önceki aya kıyasla 0,9 puan yükselişle 54,8 değerini aldı ve son 3 ayın en yüksek seviyesini gördü.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektördeki "genişlemeye", 50'nin altında kalması ise "daralmaya" işaret ediyor.

