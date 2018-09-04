ABD'de inşaat harcamaları beklentiyi karşılamadı

WASHINGTON (AA) - ABD'de inşaat harcamaları, temmuzda yüzde 0,1 artarak beklentinin altında kaldı.
ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, ülkede inşaat harcamaları, temmuzda önceki aya kıyasla yüzde 0,1 arttı. Ülkedeki inşaat faliyetlerinin son aylarda zayıfladığına işaret eden veriye ilişkin piyasa beklentisi yüzde 0,4 artış yönündeydi.
Beklenenden az artan inşaat harcamalarında, fabrikalar ve enerji santralleri gibi özel sektör kaleminde yer alan projelerin yüzde 1 azalması etkili oldu.
Bu arada, haziran ayına ait inşaat harcAmalarındaki düşüşün yüzde 1,1'den 0,8’e revize edildiği bildirildi.
Analistler, inşaat harcamalarındaki zayıf seyrin üçüncü çeyreğe ilişkin büyüme verilerini negatif etkileyeceğine işaret ediyor.
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