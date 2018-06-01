ABD'de inşaat harcamaları nisanda sert yükseldi

WASHINGTON (AA) - ABD'de inşaat harcamaları, nisan ayında yüzde 1,8 artarak yüzde 0,8 artış beklentisini aştı.
ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, ülkede inşaat harcamaları nisanda önceki aya kıyasla yüzde 1,8 arttı. Mart ayında yüzde 1,7 gerileyen harcamalara ilişkin nisan beklentisi yüzde 0,8 artış yönündeydi.
Beklentinin oldukça üstünde artan nisan ayı inşaat harcamalarında, özel inşaat harcamalarının yüzde 2,8 artması etkili oldu. Kamusal inşaat harcamalarının ise yüzde 1,3 azaldığı bildirildi.
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