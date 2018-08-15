FİNANS

ABD’de işgücü verimliliği ikinci çeyrekte yüzde 2.9 arttı

FİNANS HABERLERİ  | 15.08.2018 15:46 | Son Güncelleme

Üretimin ikinci çeyrekte yüzde 4.8, çalışma saatlerinin yüzde 1.9 artması sonucu, işgücü verimliliği yüzde 2.9 arttı.

Hilal Sarı / İstanbul, 15 Ağustos (DHA) - Üretimin ikinci çeyrekte yüzde 4.8, çalışma saatlerinin yüzde 1.9 artması sonucu, işgücü verimliliği yüzde 2.9 arttı.

ABD’de işgücü verimliliği ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 1.3 arttı

Üretimin ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 3.5 ve çalışılan toplam saatin yüzde 2.2 artması sonucu işgücü verimliliği ikinci çeyrekte yüzde 1.3 arttı.

ABD tarım dışı sektörün birim işçi maliyetleri ikinci çeyrekte yüzde 0.9 azaldı. Saatlik ücretlerdeki yüzde 2.0’lik artış ve verimlilikteki yüzde 2.9’luk artış sonucu maliyetler yüzde 0.9 azaldı.

Son dört çeyrekte ABD’de işçi maliyetleri yüzde 1.9 arttı.

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