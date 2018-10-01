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ABD'de ISM imalat sanayi endeksi 14 yılın zirvesinden indi

FİNANS HABERLERİ  | 01.10.2018 18:11 | Son Güncelleme

ABD'de ISM imalat sanayi endeksi, eylülde 59,8'e inerek son 14 yılın zirvesinden geriledi

WASHINGTON (AA) - ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat sanayi endeksi eylülde 59,8’e gerileyerek son 14 yılın zirvesinden indi.

ABD'de ISM imalat sanayi endeksi, eylülde önceki aya kıyasla 1,5 puan azalarak 59,8 oldu. Ağustosta 61,3 değerini alarak 2004’ten bu yana en yüksek seviyesini kaydeden endeksin eylülde 60,1’e gerilemesi bekleniyordu.

Beklentinin altında kalan endekse yönelik raporda, ABD yönetimi tarafından Çin’e getirilen son tarifelerin imalat sektöründeki endişeleri tetiklediği bildirildi.

Raporda yer verilen bilgilere göre, sanayi sektörünü oluşturan 18 alt endüstriden 15'i eylülde genişlemeye devam etti. Bu arada, eylülde yeni siparişler endeksinin önceki aya kıyasla sırasıyla 3,3 puan azalışla 61,8'e gerilediği ifade edildi. Aynı dönemde, üretim endeksi, 0,6 puan artışla 63,9’a yükseldi.

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- PMI beklentiyi karşıladı

Ülkede bugün IHS Markit tarafından açıklanan eylül ayı imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) ise 55,6 değerini alarak beklentiyi karşıladı.

ISM ve PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektördeki "genişlemeye", 50'nin altında kalması ise "daralmaya" işaret ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD ISM İmalat Sanayi Endeksi ABD imalat sanayi PMI

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