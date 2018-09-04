ABD'de ISM imalat sanayi endeksi 14 yılın zirvesine çıktı

WASHINGTON (AA) - Tedarik Yönetim Enstitüsü'nün (ISM) ABD ekonomisine ilişkin imalat sanayi endeksi, ağustosta 61,3’e yükselerek 14 yılın zirvesine çıktı.

Kuruluşun raporuna göre, ABD'de ISM imalat sanayi endeksi, ağustosta önceki aya kıyasla 3,2 puan artarak 61,3 oldu. Mayıs 2004'ten bu yana en yüksek seviyesini kaydeden endekse yönelk piyasa beklentisi 57,6 seviyesindeydi.

Rapordaki diğer verilere göre, Yeni Siparişler Endeksi ağustosta bir önceki aya kıyasla 4,9 puan artarak 65,1’e ve Üretim Endeksi 4,8 puan yükselerek 63,3’e çıktı. İstihdam Endeksi de 56,5’den 58,5'e yükseldi.

- "ABD ekonomisi 112 aydır büyümeyi sürdürüyor"

İmalat sektöründe ivmelenmeye işaret eden ISM raporunda, sanayi sektörünü oluşturan 18 alt endüstriden 16'sının ağustosta genişlediği bildirildi.

Ayrıca, ülke ekonomisinin üst üste 112 aydır büyümeyi sürdürdüğü vurgulanan raporda, özellikle iç talebin güçlendiği kaydedildi.

ISM verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektördeki "genişlemeye", 50'nin altında kalması ise "daralmaya" işaret ediyor.

