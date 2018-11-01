FİNANS

ABD'de ISM imalat sanayi endeksi 6 ayın en düşük seviyesine geriledi

FİNANS HABERLERİ  | 01.11.2018 19:16 | Son Güncelleme

Ülkede ISM imalat sanayi endeksi, ekimde önceki aya kıyasla 2,1 puan azalarak 57,7 oldu - Nisan ayından bu yana en düşük seviyesini kaydeden endeksin 59 değerini alması bekleniyordu

WASHINGTON (AA) - ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat sanayi endeksi, ekimde 57,7’ye gerileyerek son 6 ayın en düşük seviyesini kaydetti.

ABD'de ISM imalat sanayi endeksi, ekimde önceki aya kıyasla 2,1 puan azalarak 57,7 oldu. Nisan ayından bu yana en düşük seviyesini kaydeden endeksin 59 değerini alması bekleniyordu.

Beklentinin altında kalan endekse yönelik raporda, yeni siparişler ve istihdamdaki zayıflamanın imalat sektöründeki ivmeyi yavaşlattığına işaret edilirken, ekim ayı yeni siparişler endeksinin 4,4 puan azalışla 57,4'e, üretim endeksinin 4 puan kayıpla 59,9’a ve istihdam endeksinin 2 puan düşüşle 56,8'e gerilediği bildirildi.

Raporda yer verilen diğer bilgilere göre, sanayi sektörünü oluşturan 17 alt endüstriden sadece 13'ü ekimde genişleme kaydetti. Ekimde daralan sektörleri ise ana metaller, mineraller, ağaç ürünleri ve işlenmiş metaller oluşturdu.

- PMI da beklentinin altında kaldı

Ülkede bugün IHS Markit tarafından açıklanan ekim ayı imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) de 55,7 değerini alarak beklentinin altında kaldı.

Önceki aya kıyasla 0,1 puanla sınırlı yükselen imalat sanayi PMI'ya ilişkin beklenti 55,8 seviyesindeydi.

ISM ve PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektördeki "genişlemeye", 50'nin altında kalması ise "daralmaya" işaret ediyor.

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