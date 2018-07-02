ABD'de ISM imalat sanayi endeksi beklentiyi aştı

WASHINGTON (AA) - ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat sanayi endeksi, haziran ayında 60,2’ye yükselerek piyasa beklentisinin üstünde gerçekleşti.

ABD'de ISM imalat sanayi endeksi, haziranda önceki aya kıyasla 1,5 puan artarak 60,2 oldu. İmalat sektöründeki genişlemenin hızlandığına işaret eden endekse ilişkin piyasa beklentisi 58 seviyesindeydi.

Beklentinin üstünde açıklanan endekse yönelik raporda, haziran ayında sanayi sektörünü oluşturan 18 alt endüstriden 17'sinin genişlediği ve ülke ekonomisinin üst üste 110 aydır büyümeyi sürdürdüğü bilgilerine yer verildi.

Rapora göre, haziran ayı Yeni Siparişler Endeksi bir önceki aya kıyasla 0,2 puan azalışla 63,5’e gerilerken, Üretim Endeksi 0,8 puan artışla 62,3’e çıktı. İstihdam Endeksi ise 56,3’den 56’ya indi.

Bu arada, ISM İmalat Sektörü Anket Komitesinin Başkanı Timothy Fiore, ana endeksteki artışa rağmen işletmelerin yükselen gümrük tarifelerine yönelik endişelerinin giderek arttığını vurguladı.

ISM verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektördeki "genişlemeye", 50'nin altında kalması ise "daralmaya" işaret ediyor.

