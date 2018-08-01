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ABD'de ISM imalat sanayi endeksi temmuzda geriledi

FİNANS HABERLERİ  | 01.08.2018 17:29 | Son Güncelleme

Ülkede ISM imalat sanayi endeksi, temmuzda önceki aya kıyasla 2,1 puan azalarak 58,1 oldu - İmalat sektöründeki genişlemenin tarifeler nedeniyle yavaşladığına işaret eden endekse ilişkin piyasa beklentisi 59,3 seviyesindeydi

WASHINGTON (AA) - ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat sanayi endeksi, temmuz ayında 58,1’e gerileyerek beklentinin altında kaldı.

Kuruluşun raporuna göre, ülkede ISM imalat sanayi endeksi, temmuzda önceki aya kıyasla 2,1 puan azalarak 58,1 oldu. İmalat sektöründeki genişlemenin yavaşladığına işaret eden endekse ilişkin piyasa beklentisi 59,3 seviyesindeydi.

Raporda, temmuz ayında sanayi sektörünü oluşturan 18 alt endüstriden 17'sinin genişlediği ve ülke ekonomisinin üst üste 111 aydır büyümeyi sürdürdüğü belirtilerek, ana metaller sektöründe çelik ve alüminyum tarifelerinin etkisiyle daralma olduğu bildirildi.

Temmuz ayı Yeni Siparişler Endeksi bir önceki aya kıyasla 3,3 puan azalarak 60,2’ye ve Üretim Endeksi 3,8 puan kayıpla 58,5’e geriledi. İstihdam Endeksi ise 56’dan 56,5’e yükseldi.

ISM İmalat Sektörü Anket Komitesi'nin Başkanı Timothy Fiore, işletmelerin yükselen gümrük tarifelerinin faaliyetlerini olumsuz etkilemeye devam edeceğinden endişe duyduğunu vurguladı.

ISM verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektördeki "genişlemeye", 50'nin altında kalması ise "daralmaya" işaret ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD ISM İmalat Sanayi Endeksi ÇELİK VE ALÜMİNYUM TARİFE

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