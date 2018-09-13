ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 49 yılın en düşük seviyesinde

WASHINGTON (AA) - ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, geçen hafta 204 bine gerileyerek son 49 yılın en düşük seviyesini kaydetti.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 8 Eylül ile biten haftada önceki haftaya kıyasla bin kişi azalarak 204 bin oldu. Aralık 1969’dan bu yana en düşük seviyesini gören başvurulara yönelik piyasa beklentisi 210 bin olarak belirlenmişti.

Bir önceki haftaya ilişkin işsizlik maaşı başvurularının sayısı ise 203 binden 205 bine revize edildi.

Veriler ayrıca, geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvurularının 2 bin kişi azalarak 208 bine gerilediğini gösterdi.

Süregelen işsizlik başvuruları ise 15 bin kişilik azalışla 1 milyon 696 bine inerek 1973’ten bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

