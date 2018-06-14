ABD'de işsizlik maaşı başvuruları azaldı

WASHINGTON (AA) - ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı geçen hafta, 218 binle beklentinin altında gerçekleşti.
ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ülkede 9 Haziran ile biten haftada ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, önceki haftaya kıyasla 4 bin kişi azalarak 218 bin oldu. Başvurulara yönelik piyasa beklentisi 225 bin düzeyindeydi.
Veriler, ayrıca geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvurularının bin 250 kişi azalarak 224 bin 250'ye gerilediğini gösterdi.
Süregelen işsizlik başvurularının da 49 bin kişilik azalışla 1 milyon 697 bine indiği bildirildi.
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