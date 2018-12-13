FİNANS

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları azaldı

FİNANS HABERLERİ  | 13.12.2018 16:58 | Son Güncelleme

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 8 Aralık ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 27 bin kişi azalarak 206 bine indi

WASHINGTON (AA) - ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, geçen hafta 206 bine gerileyerek beklentinin altında gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 8 Aralık ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 27 bin kişi azalarak 206 bin oldu. Başvurulara yönelik piyasa beklentisi 226 bin olarak belirlenmişti.

Önceki haftaya ilişkin başvuru miktarı ise 231 binden 233 bine revize edildi.

Veriler, ayrıca geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvurularının 3 bin 750 kişilik azalışla 224 bin 750’ye gerilediğini ortaya koydu.

Öte yandan, süregelen işsizlik başvuruları, 1 Aralık haftasında önceki haftaya göre 25 bin kişi artarak 1 milyon 661 bine yükseldi.

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ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları

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