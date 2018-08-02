ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentinin altında

WASHINGTON (AA) - ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, geçen hafta 218 binle beklentinin altında kaldı.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 28 Temmuz ile biten haftada önceki haftaya kıyasla bin kişi artarak 218 bin oldu. Başvurulara yönelik piyasa beklentisi, 220 bin olarak belirlenmişti.

Beklentinin altında kalan başvurulara yönelik bir önceki rakam revize edilmeyerek 217 binde sabit bırakıldı.

Veriler, ayrıca geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvurularının 3 bin 500 kişi azalarak 214 bin 500'e gerilediğini gösterdi. Süregelen işsizlik başvurularının ise 23 bin kişilik azalışla 1 milyon 724 bine indiği bildirildi.

Analistler, işsizlik başvurularının iş gücü piyasasındaki güçlenme sayesinde uzun süredir düşük seyrettiğini belirtiyor.

